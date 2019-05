Weekend fra cibo, ambiente e salute a S. Maria del Cengio

CuciniAmo: A S.MARIA DEL CENGIO UN WEEKEND DEDICATO A CIBO, AMBIENTE E SALUTE

Cucina della salute e amore per la terra: il 14 e il 16 giugno, tre laboratori di cucina, uniti ad incontri con “Nutrizionisti per l’ambiente”

Una nuova puntata di “Terra Cibo Vita”, l’iniziativa organizzata dalla Casa dei Sentieri e dell’Ecologia Integrale nel Convento di S. Maria del Cengio di Isola Vicentina. Questa volta l’attenzione è tutta sulla cucina, o meglio sulla “cucina della salute”, che necessariamente si coniuga – nella filosofia dell’associazione che ispira tutta la sua attività all’enciclica ecologia di papa Francisco Laudato si’ – con l’amore per la terra, da cui tutto proviene.

E allora questa volta l’invito è quello di mettere le “mani in pasta” e di sperimentare buone pratiche che coniughino l’atto del cucinare al rispetto dell’uomo e della natura. L’appuntamento è per venerdì 14 giugno, alla sera, e domenica 16 giugno, tutto il giorno, con una serie di attività proposte grazie alla collaborazione di Nutrizionisti per l’Ambiente e della Cooperativa Sociale Agricola il Cengio, e con il patrocinio del Comune di Isola Vicentina e delle Cominità Laudato si’.

Tre le occasioni pratiche proposte, con laboratori di cucina (su iscrizione a sentieriparola@gmail.com e con il pagamento di un contributo), alternati da due conferenze gratuite e aperte a tutti.

Si inizia venerdì 14 giugno dalle ore 19.00 alle 21.00, con il laboratorio pratico “Salute in cucina con i colori dell’estate”, curato dalla cuoca Rosy Pigatto e dalla biologa nutrizionista Alice Peltran, che durante la serata darà preziosi consigli. Si parlerà e si sperimenterà una cucina sana e sostenibile, imparando a preparare piatti semplici e salutari, compatibili con la quotidianità, con ingredienti di stagione e del territorio. Seguirà la cena per condividere in compagnia i piatti preparati.

Domenica 16 giugno, invece, saranno due i laboratori di cucina. Dalle ore 9.00 alle 11.30 “Avanzi, c’è posto! il riciclo creativo in cucina”, curato dal cuoco Amedeo Sandri. Una mattinata alla scoperta della “cucina del riuso”, per mangiare bene e sano ed evitare gli sprechi. Dalle ore 15.30 alle 18.00, invece, ecco il laboratorio “Il sole in un barattolo – conservare e mantenere per non sprecare”, curato dalla cuoca Mariella Martini, dell’agriturismo Cà dell’Agata che ci insegnerà a realizzare in casa conserve, sottoli e sottaceti in modo semplice e gustoso, garantendo inoltre lunga vita agli alimenti.

Tra i due momenti pratici, per i quali è richiesta l’iscrizione (a sentieriparola@gmail.com) e il pagamento di un contributo, domenica sono anche in programma due brevi conferenze libere e aperte a tutti tenute da Alice Peltran, biologa nutrizionista, membro di Nutrizionisti per l’Ambiente. Dalle ore 11.30 alle 12.00 si parlerà del “Piatto Salutare”, ovvero l’importanza del piatto completo, verdure prima dei pasti, benefici dei 5 cibi salvavita ecc. Dalle ore 14.30 alle 15.00, invece, l’argomento sarà “Cibo per l’uomo e per l’ambiente”, con un focus sul piatto salutare di Harvard, legumi, cereali, semi oleosi e altro ancora.

Maggiori informazioni su www.casaecologiaintegrale.it o scrivendo a sentieriparola@gmail.com.