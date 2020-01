Weekend di controlli: i Carabinieri denunciano 4 persone ubriache alla guida

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel fine settimana appena trascorso, durante dei controlli straordinari del territorio finalizzati, in particolare, alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e contrasto alle cosiddette stragi del sabato sera, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per guida in stato di ebbrezza, quattro persone rispettivamente di nazionalità rumena, ungherese ed italiana residenti nel capoluogo, a Torri di Quartesolo e Breganze, sorprese alla guida delle proprie autovetture con tassi alcoolemici quantificati tra 0.64 g/l e 1.31 g/l.

Ai trasgressori, inoltre, sono state ritirate le patenti di guida per le successive valutazioni da parte della Prefettura di Vicenza.