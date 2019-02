Weekend di controlli: 10 multe per eccesso di velocità, 10 stranieri identificati e 1 rissa sedata

Un nuovo fine settimana di controlli per la sicurezza del territorio ad opera della Polizia Locale dei Castelli. In particolare gli agenti sono stati impegnati dalle 21 di sabato alle 6 di domenica in una serie di servizi sul fronte della sicurezza stradale e dell’ordine pubblico.

Dieci le violazioni accertate lungo le principali strade per eccesso di velocità in centro abitato: gli automobilisti sanzionati viaggiavano tra gli 85 e i 93 km/h in strade urbane dove vige il limite dei 50 km/h.

Gli agenti sono intervenuti, su richiesta dei Carabinieri e in loro ausilio, in una sala giochi in via del Lavoro per identificare sette tra kosovari e albanesi già colpiti da denunce e condanne, mentre nei pressi di un negozio di kebab in via Nogara l’intervento è servito a sedare un diverbio tra una prostituta originaria del Togo ed un connazionale, E.K., 43 anni, residente a Montecchio Maggiore, che è stato denunciato per ubriachezza. Sul posto sono stati identificati altri tre stranieri, risultati tutti con i documenti in regola ed estranei ai fatti.