Weeekend con le e-bike gratis alle Melette

Weekend con “e-bike test” GRATUITO a leMelette: per ogni neo e-biker una borraccia di alluminio leMelette in OMAGGIO! – Nuova merenda del ciclista da Sport&Gourmet –

Grande occasione per il weekend di fine settembre (sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 dalle ore 10 alle 17) alle Melette dove sarà possibile partecipare gratuitamente al test dei nuovi modelli delle e-bike Fantic. Sicuramente un’occasione in più per vivere l’Altopiano di Asiago e la nostra montagna con una stagione oramai agli sgoccioli.

A tutti i partecipanti che inforcheranno le nuove bici elettriche vi sarà l’omaggio di una borraccia di alluminio marchiata leMelette. E per tutti (anche ai non pedalanti) la degustazione della golosissima Nocciolata di Rigoni di Asiago. Il tutto al centro di noleggio in località Melette sulla strada che da Gallio porta a Campomulo.

Ma non solo: alla baita Sport & Gourmet (che si affaccia sul solarium al piano di sopra) gestita dagli chef under 30 Visentin e Fasolato, la bio-merenda per l’e-biker in promozione (prezzi popolari): un bel e buon burger di legumi (rigorosamente bio) con un bicchiere di birra artigianale tedesca.