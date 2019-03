Vuole tornare in carcere piuttosto che stare con la compagna: accontentato dal giudice

Nei giorni scorsi abbiamo dato notizia di un tunisino di 37 anni, Sabeur AYARI condannato per reati legati allo spaccio che, trovandosi agli arresti domiciliari a Vicenza, aveva chiamato le volanti della Polizia di Stato per esasperazione. Non voleva più vivere con la compagna vicentina di 42 anni e durante la serata del 28 febbraio chiese agli agenti di essere riportato in carcere. Dopo che la polizia ha contattato il giudice di Sorveglianza di Verona, quest’ultimo ha deciso di esaudire la richiesta e l’uomo è stato portato nella Casa Circondariale di Vicenza (carcere di San Pio X).