Vuole rinnovare il permesso di soggiorno, ma il passaporto è falso: denunciato 24enne

Giovedì 27 aprile, alla Questura di Vicenza, un uomo, B.A., è stato denunciato allo sportello immigrazione della Questura di Vicenza per aver esibito un passaporto falso.

L’uomo, nato in Guinea, si era presentato per rinnovare il permesso di soggiorno, ma una volta entrato nell’ufficio per il fotosegnalamento, l’operatore di polizia incaricato ha notato delle anomalie e delle incongruenze nel documento, facendolo così dubitare della sua genuinità.

Successivamente, gli uomini dell’Ufficio Immigrazione, hanno rilevato che i dati inseriti nel documento non erano credibili e hanno quindi deferito il giovane all’Autorità Giudiziaria.