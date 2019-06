Vuole gettarsi nel vuoto, la polizia lo ferma

Intervento delle volanti della Polizia di Stato di Vicenza ieri sera alle 20 in via Ragazzi del ’99. Un uomo di 50 anni infatti minacciava di gettarsi da una finestra del proprio appartamento (posto ai piani alti di una palazzina), probabilmente in preda ad un forte stato di depressione. Ha chiamato però il 113. Dalla questura sono riusciti a tenerlo in linea fino all’arrivo della volante nell’abitazione.

Gli agenti giunti sul posto l’hanno trovato in stato confusionale e sono riusciti a farlo desistere. L’uomo è stato preso in cura dai sanitari e portato in psichiatria per accertamenti.