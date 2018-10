Vuoi smettere di fumare? A Vicenza un corso dell’Ulss 8

A Vicenza un corso per smettere di fumare, organizzato dall’Ulss 8 Berica

(nella foto l’attrice Bette Davis)

“EX FUMATORE – GUSTO EXTRA FORTE”

Prenderà il via il 24 ottobre il corso intensivo per smettere di fumare organizzato dal Servizio Dipendenze dell’ULSS 8 Berica

Sono aperte in questi giorni le iscrizioni al 41° Corso per smettere di fumare che si terrà a Vicenza c/o il Servizio Dipendenze in Contrà Mure S. Domenico 4, organizzato dal Dipartimento delle Dipendenze Patologiche in collaborazione con Dipartimento di Prevenzione: nove incontri che inizieranno a partire dal 24 ottobre.

Il trattamento è basato su una metodologia ampiamente collaudata, applicata nella Regione Veneto da 20 anni, che ha già aiutato migliaia di fumatori a liberarsi per sempre dalla dipendenza della sigaretta

“Ho deciso di Smettere di Fumare!” è lo slogan beneagurante che accompagnerà i 9 incontri che si svolgeranno dalle ore 20 alle ore 22. Si inizia con 3 serate consecutive nella prima settimana, seguite da incontri a cadenza settimanale. Durante gli incontri verranno forniti strumenti e strategie per sostenere la decisione di smettere di fumare.

Smettere di fumare comporta sin da subito benefici per la salute, basti pensare che dopo 20 minuti dall’ultima sigaretta il battito cardiaco ritrova il suo equilibrio; dopo 8 ore il sangue è più ossigenato; dopo tre-quattro giorni migliora il gusto e l’olfatto e soprattutto si apprezza il senso di libertà…

Non è mai troppo tardi per smettere di fumare! Il rischio di avere un infarto cardiaco si riduce del 50% dopo un anno senza fumo; il rischio di avere un ictus cerebrale regredisce in 5-10 anni.

Per informazioni ed iscrizioni: tel 0444 757550-757551, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00; email: smettoadifumare@aulss8.veneto.it