Vuoi lavorare in Canada o Australia? Appuntamento con l’Informagiovani

Opportunità per studenti e lavoratori in Canada e Australia, due serate con l’Informagiovani di Vicenza

Il 29 novembre e il 6 dicembre al Polo Giovani B55

L’Informagiovani di Vicenza, all’interno del Progetto Giovani, organizza due appuntamenti per approfondire la conoscenza e le opportunità offerte a studenti e lavoratori da due destinazioni extra europee molto gettonate fra i giovani Veneti: Canada e Australia.

Il primo incontro, fissato per giovedì 29 novembre alle 18, è con “The World needs more Canada”, ente che offre servizi di consulenza per la mobilità internazionale, per studiare e lavorare in Canada. Durante l’incontro verranno fornite tutte le informazioni utili per la scelta delle mete e delle opportunità offerte dal sistema canadese, le indicazioni per l’espletamento delle pratiche burocratiche e la richiesta dei visti (Working Holiday Visa Canada).

Il secondo incontro si terrà, invece, il giovedì successivo, 6 dicembre, sempre alle 18, con il programma “Destinazione Australia” che illustrerà la possibilità di passare un semestre, un anno o un intero percorso di studi all’estero, con i possibili ostacoli da affrontare in un luogo lontano da casa. Si parlerà di visti, lavoro e studio in Australia, borse di studio, costi e infine come progettare la propria vita in Australia. Sarà presente “Study Australia – Centro Studi Fiera di Milano”, agenzia associata di “Austrade Unlimited” che si occupa da oltre 20 anni di assistere i ragazzi interessati a vivere un’esperienza di studio o lavoro in Australia fornendo consigli utili con un servizio di counselling gratuito.

Gli incontri – gratuiti ma a numero chiuso – si terranno entrambi al Polo Giovani B55 di contra’ Barche 55.

Per iscriversi basta inviare una mail a eventi@giovani.vi.it specificando nome, cognome e a quale serata si è interessati.