Vulcano Taal, attivate le donazioni per la terra di missione di Padre Gentilin

“Una mano aiuta l’altra”, la Onlus che supporta da anni la Missione di Padre Gentilin nelle Filippine, ha attivato una raccolta fondi per acquistare dispositivi di protezione, alimenti, medicinale e quanto altro di utile per l’emergenza umanitaria data dall’eruzione del vulcano Taal di cui si parla ormai da una settimana. Le offerte – spiega il Presidente della Onlus, Mario Cisco, tramite un comunicato stampa diramato poco fa – possono essere versate sul conto corrente di BANCA INTESA IT62Y0306960124100000000739 o sul Conto corrente postale numero 38686788 intestati a UNA MANO AIUTA L’ALTRA ONLUS, Galleria Perazzolo 6/B 36071 Arzignano (Vi) indicando come causale “erogazione liberale per emergenza vulcano Taal” e possono essere usate per i benefici fiscali previsti in sede di denuncia dei redditi.