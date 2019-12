Volpe trovata morta in un parcheggio da un gruppo di marciatori

La carcassa di una volpe è stata trovata ieri sera da un gruppo di marciatori ad Arzignano, in un parcheggio. La segnalazione è giunta alla Polizia Locale direttamente dal sindaco Alessia Bevilacqua, che a sua volta era stata contattata dai Marciatori Monte Ortigara, artefici del ritrovamento. Stamattina una pattuglia della Polizia Locale di Arzignano si è portata sul posto, per visionare la carcassa dell’animale. E’ stato informato l’Ufficio Ambiente del Comune che ha contattato la Polizia Provinciale, che andrà a recuperare la carcassa per smaltirla. Dal Comando di Polizia di Arzignano fanno sapere che, mentre non è raro trovare tassi ed istrici senza vita sul bordo della strada, è molto più raro ritrovare esemplari di volpi. Si suppone che, essendo stata trovata morta vicino a un parcheggio, la volpe possa essere stata investita da qualche auto in manovra o che, investita attraversando la strada poco lontana, sia poi andata a morire in quel luogo.