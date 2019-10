Volontario aggredito e ferito nelle docce della Caritas da un migrante

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Violenta aggressione lo scorso 19 ottobre, ma la notizia è trapelata oggi, alla Caritas di Vicenza. Un volontario 50enne vicentino (M.C.) ha sporto de nuncia in questura per essere stato violentemente aggredito e ferito da uno migrante della Costa d’Avorio, nella Casa Santa Lucia di via Pasi 8.

L’uomo ha raccontato di essersi recato nella zona docce e di aver notato l’ivoriano. L’ha invitato a mantenere un atteggiamento consono, ma il giovane straniero ha reagito in malo modo, aggredendolo fisicamente. Spingendolo a terra e poi colpendolo più volte, avvalendosi anche dello zainetto. Non è bastato l’intervento di un collega del volontario, a sua volta aggredito, per calmarlo. Il giovane è stato allontanato dalla struttura, ma mentre stava prelevando la propria bici parcheggiata, ha mostrato la catena antifurto mostrandola tesa e minacciando il volontario di fargliela pagare.

Quest’ultimo si è procurato una frattura del polso e si è fatto medicare al pronto soccorso, con una prognosi di 25 giorni.

L’Ivoriano denunciato dal volontario, di cui si conoscono solo le iniziali, D.A., si è dileguato.