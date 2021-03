Volley: Vicenza batte Torri e conferma primato

Ennesima vittoria per le biancorosse del Vicenza Volley che portano a casa il nono risultato utile su dieci gare giocate, terminando la prima fase della stagione in vetta.

Partita come da pronostico, con un secco tre a zero che lascia poco spazio a commenti o a interpretazioni.

Biancorosse scese in campo contro il Torri di Quartesolo con lo starting six abituale, Capitan Cheli, Rossini, Errichiello, Donarelli, Marcolina, Marini e D’Ambros libero.

Squadra di coach Chiappini che lascia spazio all’avversario nella prima parte del match per poi prendere in mano la situazione, premere sull’accelleratore e chiudere in fretta una partita che poco aveva da dire sin dall’inizio.

25 a 22 nel primo, 25 a 16 nel secondo e 25 a 15 nel terzo set.

Si chiude al meglio questa prima frazione della stagione con un roster che ha dimostrato le proprie doti, ben guidato e gestito dallo staff tecnico biancorosso.

In attesa di conoscere la formula decisa dalla Federazione per la seconda parte della stagione, si sfrutteranno questi giorni per recuperare energie fisiche e mentali in vista delle gare che veramente conteranno.