Volley, la corsa all’A2 dell’Anthea inizia da Porto Mantovano

Una regular season dominata, con nove vittorie e una sola sconfitta: questo il biglietto da visita co cui l’Anthea Vicenza Volley si presenta ai playoff per cercare di riportare il volley al femminile vicentino in Serie A. Ora però si inizia a fare sul serio, con la sfida contro l’Euromontaggi Porto Mantovano. Gara d’andata questa sera, a Mantova, alle 20:30; gara di ritorno la settimana prossima al Palazzetto dello Sport “Città di Vicenza”.

“Siamo pronti a questo appuntamento fondamentale” ha detto coach Luca Chiappini “in questo mese abbiamo lavorato con intensità ed entusiasmo, facendo un ottimo percorso. Ora dobbiamo mettere in pratica quanto fatto in allenamento”.

La squadra arriva in buona salute ai play-off, con il roster rinforzato dall’arrivo di una nuova palleggiatrice e di un nuovo centro, giocatrici fortemente volute dal presidente Andrea Ostuzzi. La rosa al completo in vista dei primi due impegni dei playoff comprende i due liberi Elena D’Ambros e Allegra Toffanin, i centri Lisa Cheli (capitano), Elisa Donarelli, Federica Fiore e la più giovane del gruppo Martina Pegoraro, le palleggiatrici Simona Marini, Giulia Malvicini e la giovanissima Francesca Andreon, l’opposto Caterina Errichiello e le schiacciatrici Jasmine Rossini, Greta Marcolina, Lisa Milocco e Sharon Bisoffi.

Vicenza è favorita nel confronto con le mantovane, ma coach Chiappini non vuole sottovalutare le avversarie: “Porto Mantovano non ha nulla da perdere e le sue giocatrici potranno giocare aggressive e scariche dalla tensione. Dovremo fare attenzione alle loro abilità, visto che giocano una pallavolo veloce con battute aggressive”.

La sfida si giocherà a porte chiuse ma, grazie alla collaborazione con la società di casa, la partita sarà trasmessa in diretta sui canali social dell’Anthea Volley Vicenza.