Volley, Anthea in campo nella semifinale playoff

Torna in campo stasera l’Anthea Volley, impegnata nella semifinale playoff per l’accesso in A2. Le vicentine, sconfitte da Verona nella partita di andata, dovranno cercare di ribaltare la sfida per tentare l’approdo in finale. La partita si giocherà a porte chiuse alle 20:30 al palazzetto dello Sport in via Goldoni e verrà trasmessa sui canali 86 e 166 del digitale terrestre.

La prima partita non è andata bene, ma ora l’Anthea ha la possibilità di sfruttare il fattore casa, dove le biancorosse non hanno mai perso. La sfida sarà quindi un dentro-fuori in cui Vicenza avrà un unico risultato possibile. Un eventuale successo garantirebbe l’accesso alle finali playoff che danno l’accesso all’A2.

“Fisicamente stiamo bene” la dichiarazione coach Chiappini “diciamo che abbiamo una buona forma dal punto di vista fisico ed atletico. Dal punto di vista mentale è ovvio che c’è stata qualche scoria negativa data dalla gara di sabato. Le abbiamo lavate via e adesso arriviamo pronti alla partita”.