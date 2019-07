Volete conoscere meglio i cittadini illustri di Vicenza? Ecco un modo

Iniziativa dell’Associazione guide turistiche autorizzate





Cittadini illustri

Una visita guidata per scoprire i personaggi che hanno contribuito a far conoscere il nome di Vicenza in Italia e nel mondo.

Poeti, politici, scienziati e pure qualche santo. Mercoledì 31 luglio, con partenza alle 20,30 da Piazza Matteotti, è in programma “Cittadini illustri”, una visita guidata dedicata ai personaggi che, con il loro talento e la loro attività, hanno dato lustro alla città. L’appuntamento fa parte di “Vicenza, tutta un’altra storia”, il ciclo di visite guidate organizzato dall’Associazione Guide Turistiche Autorizzate in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Culturali del Comune di Vicenza nell’ambito del progetto l’Estate a Vicenza 2019.

Prendendo spunto da statue, targhe commemorative e altre testimonianze sparse tra i monumenti del centro, il percorso racconta la vita di personaggi di ieri e di oggi che, nei modi più diversi, hanno contribuito ad abbellire la città e a far conoscere il nome di Vicenza in Italia e nel mondo. Un piccolo pantheon di glorie cittadine che dimostra la ricchezza e la vivacità, economica e culturale, che hanno spesso contraddistinto la storia vicentina.

Attraverso le tracce che gli illustri hanno lasciato lungo le vie si ripercorreranno le carriere di politici e imprenditori di successo come Fedele Lampertico o Alessandro Rossi, di scrittori come Luigi da Porto, uomini di scienza come Federico Faggin, o uomini celebri per la loro vita spirituale e di dedizione al prossimo come Gaetano Thiene. Alcuni hanno fama locale, altri hanno raggiunto invece una notorietà mondiale. Alcuni hanno avuto la fortuna di affermarsi con successo, altri sono stati dimenticati. Tutti, comunque, hanno lasciato un segno importante.

Il punto di ritrovo è mercoledì 31 luglio alle 20,30 in Piazza Matteotti, presso la statua di Fedele Lampertico; il percorso dura circa 1 ora e 30 minuti e la partecipazione è a contributo libero e responsabile. Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione scrivendo a vicenzatourguide@gamil.com.