Volantino esposto su tutte le giostre a Campo Marzo: “Grazie al Comune e alle forze dell’ordine”

Un volantino di ringraziamento da parte di tutti gli operatori presenti a Campo Marzo per la Festa degli Oto è comparso oggi in ogni attrazione del luna park. Un modo per ringraziare Comune e forze dell’ordine per la disponibilità e la collaborazione, che hanno reso possibile un luna park appetibile, pulito e sicuro e tornato ad essere frequentato da tutti i vicentini, come negli anni d’oro. Nel volantino, si leggono testuali parole: “Il gruppo degli operatori della Festa dei Oto ringrazia l’amministrazione comunale tutta e le forze dell’ordine per aver ridotto le spese vive e per aver collaborato con molto impegno all’organizzazione ed allo svolgimento della festa più importante della provincia! Grazie”.