VOICE 2020, nessun furto durante la Fiera

Nelle giornate del 12, 13 e 14 settembre si è svolta a Vicenza la fiera dell’oro, “VOICE 2020”, VicenzaOro International Community Event.L’evento, come noto, ha fatto transitare in città numerosi espositori (circa 300), gioielli ed oggetti di valore, con collezioni nuove ed in anteprima.

Alla manifestazione fieristica hanno preso parte – su una superficie coperta di 40.000 mq circa – operatori del settore ed una notevolissima affluenza di visitatori, circa 5.000.

Per l’occasione, la Questura di Vicenza ha organizzato specifici servizi di ordine e sicurezza pubblica, nei quali sono stati impegnati oltre agli operatori della Questura del capoluogo Berico, anche i reparti speciali della Polizia di Stato (reparti antiterrorismo, cinofili, reparto volo, artificieri, reparto prevenzione crimine). Hanno inoltre collaborato al buon esito del servizio, coordinati dal punto di vista tecnico-operativo, dal Questore di Vicenza, dr. Antonio Messineo, anche militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale di Vicenza.

In tutto sono state impiegati circa 100 operatori delle forze dell’ordine per ciascun giorno di esposizione e 12 Guardie Particolari Giurate, con il compito di effettuare controlli sui visitatori attraverso i portali metal detector e sui bagagli attraverso gli apparati di controllo radiogeni.

Per una maggiore efficienza del servizio sono stati istituiti all’interno della Fiera specifici ufficio per la diretta ricezione delle denunce.

Questo complesso impianto di sicurezza e tutti i servizi svolti durante i tre giorni di fiera hanno consentito, anche con la collaborazione dell’Ente Fiera, di azzerare i furti ed altri reati, con viva soddisfazione degli organizzatori e degli operatori tutti coinvolti nei servizi.