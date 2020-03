Voglia di leggere da casa? La Biblioteca Bertoliana è on-line

Come da DPCM 8 marzo 2020 a scopo precauzionale tutte le sedi della Biblioteca civica Bertoliana e della provincia di Vicenza sono chiuse al pubblico fino al 3 aprile.I lettori di Vicenza possono però in queste settimane accedere al servizio Media Library OnLine (Mlol). Su MLOL si possono gestire molte delle azioni che si fanno fisicamente in biblioteca, come leggere i principali quotidiani e periodici, migliaia di e-book, ascoltare musica in streaming, audiolibri, guardare film e molto altro.MLOL è infatti il primo sistema bibliotecario digitale a cui hanno aderito oltre 6.000 biblioteche in Italia e che offre gratuitamente contenuti multimediali a tutti gli utenti. I contenuti MLOL si dividono in Risorse Mlol e Risorse Open. Le prime sono le risorse che la Rete delle biblioteche Vicentine ha scelto di acquistare per renderle disponibili ai propri utenti. Le seconde comprendono le risorse digitali ad accesso libero (e-book, audiolibri, spartiti musicali, videogiochi, ecc.), consultabili liberamente da ogni utente.Gli e-book Mlol si possono leggere su computer, smartphone, tablet, e-reader compatibili. E il sistema, seppur digitale, si comporta proprio come la biblioteca fisica. Ogni utente può scaricare due e-book al mese. Se le copie disponibili di quel tal libro sono già “in prestito” (anche se virtuale) l’utente dovrà aspettare: il sistema gestisce una lista d’attesa e quindi notificherà la disponibilità del libro non appena rientra nella circolazione digitale.MLOL è anche una validissima edicola digitale in cui sfogliare oltre 7.000 tra quotidiani e periodici in collaborazione con la piattaforma PressReader. Sono presenti molte testate italiane e nazionali, compresi inserti ed edizioni locali (tra questi, anche “Il Corriere del Veneto”), i settimanali e i periodici più venduti, oltre ai principali organi di informazione esteri. La consultazione risulta molto semplice: da PC serve solo effettuare il login sulla piattaforma MLOL, scegliere la rivista dalla sezione “Edicola” in home page e cliccare sul tasto “sfoglia”. Tutti i quotidiani sono disponibili in simultanea per ognuno degli utenti connessi: un’ottima risorsa per leggere di cronaca, sport, politica in modo gratuito. Nella sezione “Audiolibri” è presente il catalogo completo de “il Narratore – streaming”, che mette a disposizione 855 titoli da ascoltare in streaming. Per accedere al servizio MLOL è semplice: è necessario essere iscritto a una delle biblioteche della Rete Bibliotecaria Vicentina ed essere in possesso delle credenziali per l’accesso al catalogo online. L’utente può effettuare il login su https://medialibrary.it con le stesse credenziali, selezionando “RBV. La rete delle biblioteche vicentine” come ente, oppure da https://biblioinrete.medialibrary.it.Per ogni quesito il personale della Bertoliana è a disposizione, scrivendo all’indirizzo mail consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it o telefonando al numero 0444 578203