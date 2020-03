Vo’ Euganeo: tolti i varchi, ma rimane ‘separato’ dal Vicentino

Il Comune di Vo’ non è più fisicamente una ‘zona rossa’. Nel primo pomeriggio di ieri sono stati rimossi tutti i varchi di controllo che da 14 giorni filtravano uscite e ingressi nell’area isolata. Tolti i varchi anche con Agugliaro e Albettone, ma dopo il decreto del Governo entrano in atto le prescrizioni per la mega-zona rossa di Padova. In sostanza passa da una zona rossa comunale blindata a una zona rossa di area con prescrizioni. Il controllo a tappeto della popolazione indica che i contagi si sono arrestati e con le dimissioni e le guarigioni stanno calando.

“Adesso cominciamo a respirare – dice il sindaco Giuliano Martini all’Ansa- la tensione va allentandosi”. I militari dell’Esercito si apprestano a lasciare il paese. Al momento restano presidiati solo due dei 10 check point, sulle strade che confinano con i comuni del vicentino ma non c’è più blocco totale con il Vicentino. Gli ingressi sulle strade che arrivano da Padova, anch’essa divenuta area di isolamento, sono invece aperti al traffico. Senza posti di blocco le auto hanno ripreso ad attraversare il centro di Vo’, così come molti cicloamatori che, nei giorni precedenti, venivano invece rispediti indietro.



Abbiamo interpellato il sindaco di Agugliaro, Massimo Borghettini. Il paese del Basso Vicentino, si è trovato da subito vicino all’occhio del ciclone e, psicologicamente, è ‘vaccinato’ rispetto alle misure di emergenza nazionale. Anche qui ci sono stati casi di contagio. Inevitabilmente visto che I Comuni del Basso Vicentino sono fortemente interconnessi con quelli dell’area euganea.

“La situazione è ancora un po’ surreale, ma ci sono segnali positivi. Un nostro dipendente di Vo’ è tornato ora a lavorare. Stamane alcuni cittadini sono venuti in municipio per avere il modulo al fine di poter spostarsi per lavoro in provincia di Padova. In Comune stiamo seguendo tutti i protocolli igienico-sanitari, seguiamo tutte le misure di sicurezza per contenere i contatti secondo le indicazioni delle autorità sanitarie.

Da un certo punto di vista -aggiunge Borghettini- sono contento che siano state allentate le misure su Vo’ Euganeo, dall’altro sono preoccupato per il forte aumento dei contagiati e deceduti in Italia che ci fanno capire come non bisogna abbassare la guardia e come bisogna evitare in tutti i modi l’emergenza sanitaria”.