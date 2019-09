Vivi Festival, da domani la quarta edizione: concerti, street food, attrazioni

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna per la quarta volta in città Vivi Festival, la manifestazione che continuerà a far ballare e divertire il pubblico di tutte le età.

Da mercoledì 4 a domenica 8 settembre a Campo Marzo, in un’area recintata a lato del parcheggio Verdi, Off Events in collaborazione con l’associazione culturale Hyper organizza Vivi Festival.

Anche quest’anno l’invito va a quanti desiderano trascorrere delle piacevoli serate con proposte differenti, dal rock, al rap, alla musica anni ‘90, con band dal vivo e djset, ma anche pomeriggi all’insegna del gioco per i bambini e per le loro famiglie con la possibilità di assistere ad esibizioni di danza rap e hip hop.

“#riprendiamocicampomarzo passa anche attraverso le iniziative come Vivi Festival che insieme al Luna Park contribuiscono ad attrarre i cittadini nel nostro bellissimo parco – sottolinea l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -, dove a breve arriverà anche una scultura monumentale di Salvador Dalì ora esposta in fiera. Infine domenica 8 settembre vedremo allestito il mercato dell’antiquariato. E questo sarà possibile sopratutto grazie allo sforzo profuso costantemente da forze dell’ordine e polizia locale”.

Eventi nell’evento saranno il concerto dei rumatera (mercoledì 4 settembre), dei Noyz Narcos (giovedì 5 settembre), e poi Random una festa a caso (venerdì 6 settembre). Sabato 7 settembre arriveranno i Nitro & Nashley. Infine domenica 8 settembre la chiusura è affidata a Holi, il festival dei colori

L’ingresso nell’area riservata agli eventi prevede un’offerta simbolica, necessaria per consentire la recinzione dell’area, la pulizia e la sorveglianza di tutta la zona dedicata all’evento.

Orario di apertura: mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 settembre gli eventi musicali inizieranno alle 18 e si concluderanno a mezzanotte, mentre il bar chiuderà alle 2. Venerdì 8 settembre, il festival proseguirà dalle 18 alle 2, il bar chiuderà alle 2. Sabato 7 settembre le iniziative si terranno dalle 15 alle 2 e infine domenica 8 dalle 12 alle 24.