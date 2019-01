“Vivere è l’unico sballo”: il messaggio di Giorgia Benusiglio

“Non sono nessuno per dirvi di non drogarvi, ma se lo farete dovrete essere consapevoli di ciò che potrebbe accadervi”. Questo il forte messaggio che Giorgia Benusiglio lancerà giovedì 24 gennaio alle 20.45 al Palasport di Vicenza, in occasione della serata organizzata da Fidas Vicenza, in collaborazione con Admo ed Aido locali. “Scuola e prevenzione… La storia di una fine che è solo l’inizio” è il tema della serata che vedrà protagonista Giorgia, che all’epoca dei fatti aveva 17 anni ed ha rischiato la vita per una leggerezza, per sentirsi parte del gruppo e non essere diversa.

“Dobbiamo riconoscere che oggigiorno – commenta il presidente provinciale di Fidas Vicenza, Mariano Morbin – è diverso chi assume comportamenti normali, non va fuori dagli schemi, non eccede nel consumo di alcolici, fa attività sportiva, ecc… Essere normali, oggi, vuol dire essere diversi. Ma non possiamo accettare che sia così, perciò da anni andiamo nelle scuole con le altre Associazioni del dono per promuovere stili di vita sani e per far conoscere il valore della donazione”.

La storia di Giorgia fa riflettere. Aveva diciassette anni quando una sera assunse mezza pasticca di ecstasy, la pillola colorata capace di far addormentare per sempre chi l’assume. Subito dopo il consumo, le sue condizioni di salute peggiorarono drammaticamente: le dosi di veleno per topi e piombo, contenute nella droga, tagliata artatamente male, ne compromisero il quadro clinico, rendendo necessario un trapianto di fegato entro sei ore dal ricovero.

Oggi Giorgia ha trentasei anni, è viva ma porta con sé le cicatrici di tanti interventi, di complicazioni operatorie e dei farmaci antirigetto che deve assumere quotidianamente per vivere e raccontare la sua storia a circa ottantamila ragazzi ogni anno.

“Se siete pronti ad affrontare diciassette ore d’intervento chirurgico, con la paura di non poter mai più vedere le persone che amate, se siete consapevoli che potrete rimanere immobili a letto per mesi con dolori lancinanti – sottolinea Giorgia – allora sì che potrete farvi del male”.

Giorgia durante il suo discorso nomina spesso la ragazza che l’ha salvata, Alessandra, vittima di un incidente stradale che le ha tolto la vita, ma non la possibilità di continuare a vivere anche attraverso la stessa Giorgia donandole il proprio fegato.

“Non vogliamo che i nostri giovani siano sospesi tra infanzia e maturità, ribelli, insicuri, incoscienti. E convinti di essere invincibili. L’adolescenza è indubbiamente un periodo difficile – conclude il presidente Morbin – perciò il lavoro di Giorgia con le scuole è fondamentale e l’abbiamo sostenuto con forza, perché risponde appieno alla nostra mission associativa. Per questo auspichiamo che giovedì sera prenderanno parte all’incontro molti giovani, ma soprattutto genitori attenti e coscienziosi, che aiuteranno i propri ragazzi a crescere sani e consapevoli dei valori della vita”.