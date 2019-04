Viva chi legge! torna in piazza dei Signori oggi

L’appuntamento con Viva chi legge! è in piazza dei Signori per martedì 16 aprile alle 15. Per l’occasione sarà presente anche Marco Lunardi, consigliere delegato alle politiche giovanili. Per l’ottavo anno consecutivo 16 classi del biennio delle superiori, in rappresentanza di altrettanti istituti della provincia di Vicenza (del capoluogo, di Thiene, Schio, Bassano, Arzignano e Valdagno) si affrontano in una sfida “a tutta cultura” sul libro di Giuseppe Catozzella, “E tu splendi” (Feltrinelli, 2018), favola sulla Basilicata di oggi, tra antichi e nuovi problemi e ansia di riscatto, vista con gli occhi dolci e inquieti di un adolescente.

Le sedici classi sono arrivate alla finale superando le selezioni di istituto, cui hanno preso parte circa 100 classi, quindi più di duemila studenti.

Viva chi legge!, che mette in palio un buono libri da trecento euro, è il primo a concludersi tra i quattro concorsi organizzati (dal 2011) dal Coordinamento insegnanti scuole superiori per la promozione della lettura con il sostegno della Rete servizi scolastici, dall’ufficio politiche giovanili del Comune di Vicenza, della SGMS di Vicenza e da “Il Giornale di Vicenza”.

Altri concorsi si concluderanno entro la fine di aprile. Tweetbook: ridare il senso, il contenuto, l’essenza di un libro, in 140 caratteri, a scelta tra l’italiano o le lingue di studio più comuni. Booktrailer: un libro da promuovere attraverso video di due minuti. Recensioni: presentazioni critiche di romanzi contemporanei che a cadenza settimanale verranno pubblicate da “Il Giornale di Vicenza” a cadenza settimanale.

Le giurie, formate da insegnanti ed esperti, decreteranno i vincitori entro il 10 maggio.

La manifestazione di presentazione e premiazione dei concorsi si svolgerà al cinema Odeon di Vicenza nella mattinata del 20 maggio. A disposizione buoni libri per tutti.