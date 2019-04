Viva chi legge, quasi 300 ragazzi in piazza dei Signori per una sfida sui libri

Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 aprile, il vicesindaco Matteo Tosetto si è recato in piazza dei Signori per un saluto a quasi 300 ragazzi che stavano partecipando all’iniziativa “Viva chi legge”!

“E’ un onore, per noi, ospitare nel salotto più bello della nostra città, piazza dei Signori, un’iniziativa che va a premiare la passione per i libri – ha dichiarato il vicesindaco Matteo Tosetto –. A nome dell’amministrazione comunale mi complimento con gli organizzatori per aver proposto il progetto di educazione alla lettura in una forma divertente e coinvolgente che, come vediamo anno dopo anno, continua a riscuotere adesioni fra i ragazzi”.

Per l’ottavo anno consecutivo 16 classi del biennio delle scuole secondarie di secondo grado di Vicenza e provincia si sono sfidati sul libro “E tu splendi” di Giuseppe Catozzella (Feltrinelli, 2018).

Ad aggiudicarsi il primo premio in palio – un buono libri da 300 euro – sono stati i ragazzi della 2^DS del liceo scientifico Jacopo Da Ponte di Bassano del Grappa.

A gareggiare sono stati otto istituti della città (2^CA Da Schio, 1^CS Lioy, 2^BI Rossi, 2^AL Pigafetta, 1^ASC Quadri, 2^F Piovene, 1^D Boscardin, 2^BU Fogazzaro) e otto di altri comuni della provincia (1^ BC Brocchi di Bassano del Grappa, 2^DS Da Ponte di Bassano del Grappa, 2^D Chilesotti di Thiene, 2^DI Da Vinci di Arzignano, 2^IC Tron di Schio, 2^CA Zanella di Schio, 2^F De Pretto di Schio, 2^CA Trissino di Valdagno).