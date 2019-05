“Visioni in corso” a Vicenza

“Vicenza, visioni in corso”, apre il 10 maggio al Giardino Salvi la mostra degli studenti Iuav

Aprirà venerdì 10 maggio in Loggia Valmarana, nel Giardino Valmarana Salvi, la mostra “Vicenza, Visioni in corso d’opera” che esporrà progetti realizzati dagli studenti della Università Iuav di Venezia per alcuni luoghi culturali in collaborazione con il Comune di Vicenza e con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza nell’ambito dei percorsi formativi Iuav di Laurea Magistrale, di tesi di Laurea e tesi di Specializzazione della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e Paesaggistici (SSIBAP). In particolare la mostra intende presentare nuove visioni e strategie per le architetture e gli spazi del Giardino Valmarana Salvi, i percorsi delle mura e la Rocchetta, il Teatro Olimpico, la chiesa di Santa Maria Nova, la Villa Gazzotti Grimani Marcello Curti a Bertesina.

La mostra si svolgerà all’interno del monumento palladiano recentemente restaurato. Questa, come altre attività, avviene nell’ambito di un protocollo d’intesa, siglato dall’Università Iuav con il Comune di Vicenza, della durata di tre anni, per attività comuni di studio e ricerca finalizzate alla valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico di Vicenza, con particolare attenzione alle discipline dell’architettura, dell’urbanistica, della pianificazione territoriale, del restauro, delle arti, del teatro e del design.

La mostra è curata da Margherita Possamai, Sofia Zanotto e Teresa Busetto ed ha come responsabile scientifico Iuav Emanuela Sorbo.

Ad ingresso gratuito, rimarrà aperta con i seguenti orari: venerdì 10 maggio dalle 12 alle 18, sabato 11 e 12 maggio dalle 10 alle 18, lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 maggio dalle 16 alle 19, venerdì 17, dalle 10 alle 13, sabato 18 dalle 10 alle 12.

La mostra rientra nelle Giornate Nazionali dei Castelli, evento che coinvolgerà tutta Italia e organizzato dall’Istituto nazionale dei Castelli con il Ministero per i beni e le attività culturali, che si terrà sabato 11 e domenica 12 maggio dove Vicenza è stata scelta come sito protagonista in Veneto della ventunesima edizione.

In collaborazione con l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Vicenza, sarà possibile ottenere crediti formativi partecipando alle attività delle Giornate Nazionali dei Castelli, con la visita alla mostra, con la partecipazione al convegno a Palazzo Chiericati “Le mura di Vicenza e l’acqua” in programma sabato 11 maggio e ai percorsi tematici. Le modalità e i crediti riconosciuti sono illustrati nel sito www.ordinearchitetti.vi.it

Inoltre il giorno venerdì 17 alle 10, nella sede dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza è previsto un seminario dedicato all’intervento di restauro della Loggia Valmarana realizzato dal Comune di Vicenza riservato agli architetti al quale cui seguirà la possibilità di vedere la mostra. Sabato 18 dalle 10 alle 12 è in programma per gli architetti la partecipazione al percorso tematico lungo le mura cui seguirà la visita alla mostra aperta dalle 10 alle 12.

La stampa è invitata a partecipare alla vernice della mostra che si terrà venerdì 10 maggio alle 12 in Loggia Valmarana al Giardino Salvi. Saranno presenti il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero.

Seguirà l’illustrazione del restauro della Loggia Valmarana.