Virus West Nile – Stop temporaneo alle donazioni o in alternativa il test WNV NAT

(continua…)









Di fronte ai recenti casi di Virus West Nile che hanno interessato, finora, 12 persone, ed hanno portato al decesso di un uomo a Cento, il Centro Nazionale sangue dispone uno screening particolare sulle trasfusioni e donazioni di sangue fatte da persone residenti, o che abbiano pernottato anche una sola notte, nelle zone nelle quali il contagio è in atto, tra le quali, il Veneto. Laddove non fosse possibile procedere allo screening, l’alternativa è la sospensione per 28 giorni delle donazioni.

“Il virus del Nilo Occidentale (conosciuto con la denominazione inglese di West Nile Virus) -scrivono sul sito del Centro- è un Arbovirus che solo accidentalmente può infettare l’uomo. L’infezione umana è in oltre l’80% dei casi asintomatica; nel restante 20% dei casi i sintomi sono quelli di una sindrome pseudo-influenzale. Nell’ 0,1% di tutti i casi (comprensivi dei sintomatici ed asintomatici), l’infezione virale può provocare sintomatologia neurologica del tipo meningite, meningo-encefalite.(CONTINUA…)

(continua…)









Le evidenze scientifiche nazionali ed internazionali hanno recentemente dimostrato l’efficacia dei piani di sorveglianza sistematica delle catture di zanzare vettrici e di sorveglianza attiva degli uccelli selvatici nel fornire informazioni precoci sulla circolazione del West Nile Virus.

Per tutta la stagione estivo-autunnale 2018 il Centro Nazionale Sangue provvederà ad emanare, attraverso specifiche circolari, le disposizioni inerenti le misure di prevenzione della trasmissione trasfusionale del WNV. Effettuerà inoltre il monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica internazionale attraverso la consultazione del sito dell’European Centre for Disease and Control (ECDC).

Al fine di garantire l’autosufficienza in emocomponenti nel periodo estivo, si ricorda che nelle circolari sottostanti è raccomandato l’utilizzo del test WNV NAT quale alternativa al provvedimento di sospensione temporanea dei donatori che hanno trascorso almeno una notte nelle aree interessate”.