Violenze sulla convivente: 35enne torna in carcere

Il 12 ottobre scorso, ADDAGHAM SAID cittadino marocchino 35enne, era stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa, poiché colto nella flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della convivente. L’A.G., emetteva a suo carico il Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. due notti fa, sempre i carabinieri dello stesso Reparto, lo sorprendevano vicino l’abitazione dell’ex compagna e provvedevano a denunciarlo a piede libero. Ieri sera, l’A.G. emetteva a carico del Said, un provvedimento di cattura, che veniva recepito e subito eseguito dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Bassano. I militari rintracciavano il Said, lo arrestavano e lo conducevano agli arresti domiciliari.