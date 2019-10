Violenze dopo Vicenza-Monza, in arrivo 22 Daspo

Sono 22 gli avvisi della Digos ad altrettanti tifosi individuati come responsabili dei disordini avvenuti al termine della partita Vicenza-Monza del 13 marzo scorso, quando le due tifoserie vennero a contatto: un centinaio di tifosi del Vicenza aspettò il pullman dei tifosi del Monza e ne scaturì una rissa tra una quarantina di tifosi stessi. 12 sono vicentini e 10 sono tifosi avversari: fino a ora sono state eseguite due perquisizioni e segnalazioni in procura per le denunce, ma sarebbero in arrivo i Daspo.