Violenza sessuale di gruppo: tre arresti ad Arzignano, Trissino e San Bonifacio

Stamane (venerdì 3 maggio 2019), tra Trissino, Arzignano e San Bonifacio (VR), i Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, assieme ai militari delle rispettive Stazioni dei Carabinieri, hanno dato esecuzione a 3 ordinanze di custodia cautelare agli “arresti domiciliari” nei confronti di due uomini di origine straniera (di 27 e 28 anni), ma da diversi anni residenti in Italia, e di una donna italiana (di 31 anni), per “violenza sessuale di gruppo” – in danno di una minorenne – aggravata dall’avere abusato della condizione di inferiorità fisica e psichica indotta dall’uso di stupefacenti. La ragazzina sarebbe italiana e figli di due immigrati ed avrebbe riferito, dopo mesi di abusi, le violenze subite, ai genitori e alle forze dell’ordine. I fatti sarebbero avvenuti nell’abitazione dell’italiana di 31 anni.

L’evento si sarebbe realizzato, alla fine dell’ottobre 2018, all’interno dell’abitazione della donna.

La misura cautelare adottata è stata emessa dal GIP del Tribunale di Vicenza dott. Massimo Gerace.