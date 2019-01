Violento scontro fra due auto: un ferito

Alle 15.45, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra Viale Asiago e Via Gobetti a Bassano del Grappa per lo scontro tra due auto: ferito un anziano. La squadra dei pompieri accorsa dal locale distaccamento, ha messo in sicurezza i mezzi, ed estratto utilizzando cesoie e divaricatori idraulici, l’uomo, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo di una Peugeot 307. Il ferito è stato preso in cura dal personale del suem 118 per essere portato in ospedale. Illeso l’automobilista della Bmw. La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.