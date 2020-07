Violento scontro fra auto e trattore con rimorchio: autista miracolato

Spettacolare sinistro stradale, fortunatamente senza feriti gravi tra le persone coinvolte, avvenuto stamane poco prima delle 8 in via Morosana nel territorio comunale di Bolzano Vicentino (VI).

Una trattrice agricola, condotta da F.C. di anni 51 e residente a Bolzano Vicentino, con rimorchio trasportante uno scavatore HITACHI, all’altezza della curva cieca presente nella sopra citata via incrociava altro veicolo proveniente nel senso opposto di marcia, Citroen C4 condotta da G.M. di anni 27 e residente a Torri di Quartesolo, e per cause in corso di accertamento si verificava lo scivolamento dell’escavatore dal rimorchio che pertanto collideva con il veicolo sopra indicato provocando seri danni allo stesso.

Intervenivano due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino per la temporanea chiusura della strada e per i rilievi di rito.