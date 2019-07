Violento scontro auto-moto: gravissimo motociclista

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Grave incidente oggi alle 13 a Molino di Altissimo in via Garavoglia. Un uomo di 63 anni residente a Chiampo, iniziali L.N. è ricoverato ora in gravissime condizioni all’ospedale di Vicenza dopo essere stato soccorso con l’eliambulanza di Verona Emergenza.

L’uomo era a bordo di una BMW di grossa cilindrata ed ha superato un’automobile 500 condotta da una ragazza di Molino di Altissimo ches stava svoltando a sinistra su via Garavoglia. Violento l’impatto e gravi le conseguenze per il motociclista. La ragazza alla guida dell’utilitaria non ha riportato ferite.

Sul posto due pattuglie della polizia locale del distretto Vicenza Ovest, il 118 e l’elicottero di Verona Emergenza