Violento scontro auto-moto: grave 42enne

Grave incidente mercoledì 16 giugno poco prima delle 13.30 all’incrocio fra via Monte Pasubio e via Monte Novegno a Dueville.

Un 29enne del posto (A.F.) a bordo di una Ford Ka, giunto allo stop di via monte Novegno, per cause in corso di accertamento, immettendosi in via Monte Pasubio non si è accordo che una moto Yamaha condotta da M.B. di anni 42 residente a Sarcedo, che circolava con direzione Villaverla stava sopravvenendo.

A seguito del violento urto il motociclista è stato sbalzato alcuni metri più avanti mentre il motociclo proseguiva la marcia per circa 120 metri. Fortunatamente la moto non ha incrociato altri veicoli o utenti. Sono intervenuti sul posto i sanitari del Suem 118 di Vicenza che hanno trasportato all’Ospedale di Vicenza il motociclista in codice rosso mentre rimaneva illeso l’altro conducente.

Per i rilievi intervenivano due pattuglie del distaccamento di Monticello Conte Otto e una pattuglia della sede di Thiene del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino.

I veicoli venivano sottoposti a sequestro a disposizione dell’Autorità giudiziaria.