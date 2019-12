Violento incendio in un’azienda agricola: in fiamme il tetto di eternit

Per tutto il pomeriggio di ieri i pompieri hanno lavorato in via del Folo a San Martino di Lupari per un incendio divampato all’interno di un’azienda agricola: non sono rimasti coinvolti persone o animali. Le squadre dei pompieri con 6 automezzi e 22 operatori, sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intera stalla e dei bovini. Coinvolta dalle fiamme anche la superficie del tetto in eternit.