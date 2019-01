Violento con la convivente aggredisce e minaccia i Carabinieri: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Rosà hanno tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale il 45enne cagliaritano Marcello Sergi, con residenza a Bassano del Grappa ma di fatto dimorante a Cartigliano.

Intorno alle 22 di mercoledì era arrivata una richiesta di intervento al “112” di una donna di Cartigliano che lamentava di essere stata aggredita dal convivente, ubriaco, con spintoni e minacce. Nell’urgenza viene inviata la prima pattuglia disponibile, quella della Stazione Carabinieri di Rosà, che si precipita sul posto.

Giunti in casa i militari hanno trovato l’uomo che fingeva di dormire su un divano, mentre la donna si trovava con il figlio di tre anni, estremamente scossa per l’accaduto. La donna ha raccontato di aver iniziato una convivenza con il Sergi da pochi mesi, precipitata da qualche tempo per gli atteggiamenti prevaricatori del soggetto, spesso ubriaco.

I Carabinieri hanno tentato una mediazione, purtroppo senza esito. Alla richiesta di esibire un documento il Sergi ha cominciato a dare in escandescenza, rifiutando categoricamente di collaborare, cominciando a minacciare i Carabinieri verbalmente, e poi anche fisicamente. Sergi viene bloccato in sicurezza. Né i militari né l’arrestato hanno riportato lesioni, grazie all’estrema professionalità dei Carabinieri intervenuti.

Il Sergi annovera diversi precedenti di polizia per minaccia, lesioni personali, percosse e violazioni, oltre a due condanne per patteggiamento per guida in stato di ebbrezza.

L’arrestato è stato associato quindi alle camere di sicurezza della Compagnia di Bassano per essere sottoposto a giudizio direttissimo ieri, che è sfociato nella convalida dell’arresto, rinvio per termini a difesa e sottoposizione ad obbligo di firma tre volte a settimana presso la Stazione di Rosà.