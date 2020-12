Violenta rapina al ristorante cinese: uomo arrestato a Ferrara

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Vicenza, congiuntamente agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Vicenza, hanno tratto in arresto nella mattinata di oggi, a Ferrara, uno degli autori della rapina compiuta in città lo scorso 05 ottobre 2020, ai danni del locale di ristorazione “King One”, con sede in corso San Felice e Fortunato, nel corso della quale gli autori dopo aver immobilizzato e percosso la madre del titolare, sottraevano la somma di € 15.000,00 allontanandosi velocemente dal luogo.

Il primo intervento sul posto di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vicenza e le successive indagini da parte della Squadra Mobile della locale Questura e dei militari della Sezione operativa, permettevano attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e altre attività tecniche, di individuare l’autovettura utilizzata dagli autori per raggiungere il luogo e poi dileguarsi.

I riscontri investigativi acquisiti e trasmessi alla locale Procura della Repubblica permettevano al P.M. titolare del fascicolo di indagine, la dott.ssa Block, di richiedere al G.I.P l’emissione di un’ ordinanza di misura cautelare in carcere che, nella mattinata di oggi, veniva eseguita a Ferrara con il rintraccio di uno dei responsabili, Z. Y. , nato nella repubblica popolare cinese, classe 1969, che resosi nel frattempo irreperibile veniva accertato, nei giorni scorsi, essersi trasferito nel capoluogo estense. Il soggetto è stato rintracciato anche grazie alla collaborazione dell’Arma territoriale e della Squadra Mobile di Ferrara