Violenta lite in strada a Vicenza: un ferito e vetrina rotta

Lite in strada nel tardo pomeriggio a Vicenza. E’ successo in via Firenze alle 18 e 30, quando due stranieri di origine africana sono venuti alle mani. Hanno iniziato ad urlare e a colpirsi tanto che uno dei due è rimasto ferito in strada. All’arrivo delle volanti della polizia sono tutti fuggiti tranne il ferito che, con uno scatto d’ira ha infranto la vetrina di un negozio. Sul posto anche l’ambulanza del Suem 118. Il ferito è stato trasportato in ambulanza il pronto soccorso. Seguirà l’identificazione e la denuncia.