Violenta lite ieri sera: un accoltellato

Violenta lite ieri sera fra due cittadini stranieri a Bassano del Grappa. Protagonisti due marocchini che hanno iniziato a litigare nell’appartamento di un condominio di via Tommaseo nel quartiere Firenze, per poi spostarsi nel cortile.

Lo scontro è degenerato a tal punto che uno dei due ha estratto un coltello ed ha accoltellato l’altro, un 35 enne, trasportato in ospedale in condizioni non gravi. L’accoltellatore è stato invece arrestato dai carabinieri di Bassano che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e stanno attendendo denuncia o querela. Secondo una prima ricostruzione, il 35 enne accoltellato sarebbe rientrato a casa ubriaco e la situazione sarebbe degenerata. Le ferite (al cuoio capelluto e ad una mano) sarebbero lievi.