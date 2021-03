Viola il protocollo anti-Covid ubriaco: segnalato

Prosegue l’attività di controllo delle normative anti-Covid da parte delle forze dell’ordine. Negli ultimi giorni, i Carabinieri di Bassano hanno denunciato in stato di libertà tre persone.

La notte scorsa, i militari della sezione radiomobile della compagnia di Bassano, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, M.D., 28enne di Marostica, fermato mentre si trovava alla guida della propria autovettura. Sottoposto ad accertamento alcolimetrico, il tasso alcolemico rilevato al soggetto è risultato essere 1,61 g/l, causando il ritiro della patente. M.D. è stato inoltre sanzionato per violazione delle norme per il contenimento della pandemia da Covid-19 per non aver ottemperato al divieto di spostamento dall’abitazione imposto dalle 22,00 alle 05,00 del giorno successivo.

Sempre i Carabinieri della sezione radiomobile bassanese, nel corso di un servizio finalizzato alla lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, durante il controllo di un’ autovettura con alla guida M.S.G., 2lenne di Vedelago, e con passeggero un 2lenne del bassanese rinvenivano, tra i sedili, un involucro in cellophane contenente grammi 1,21 di marijuana. Il conducente, assuntosi la paternità dell’involucro, è stato segnalato alla prefettura di Vicenza quale assuntore. Entrambi sono stati segnalati anche per violazione della normativa per il contrasto alla pandemia da coronavirus (covid-19).