Viola il coprifuoco senza patente e con cocaina: multato

Nella notte tra il 23 e il 24 aprile, un cittadino italiano di 50 anni è stato fermato dai Carabinieri oltre l’orario di coprifuoco in via Vittime civili di guerra.

I militari, una volta riconosciuto l’uomo come G.C., hanno verificato che l’uomo stava guidando senza la patente di guida, ritiratagli in precedenza per guida in stato d’ebbrezza, e senza motivazione per uscire durante il coprifuoco. Perquisito, i carabinieri hanno trovato l’uomo in possesso di due grammi di cocaina.

G.C. è stato quindi sanzionato per aver violato il coprifuoco, per guida senza patente e segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.