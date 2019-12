VIOFF Golden Factor: il coinvolgimento in città

Dal 17 al 19 gennaio andrà in scena la quarta edizione del Fuori Fiera di Vicenzaoro: VIOFF Golden Factor. Una manifestazione organizzata da Comune di Vicenza e Italian Exhibition Group. Nella frizzante ed entusiasmante tre giorni, gli esercizi commerciali del centro storico di Vicenza saranno ancora una volta protagonisti con una serie di iniziative, tra mostre, degustazioni ed esibizioni artistiche.

Il talento “entrerà” così in negozi, bar e ristoranti della città, alimentando una proposta a tutto tondo: dalla musica alla letteratura, dal teatro all’artigianato artistico, attraverso esposizioni e piccoli eventi a misura di grande pubblico.

Basti pensare a ViWine Gold Edition, sabato 18 gennaio, un attesissimo appuntamento sulle eccellenze vinicole e gastronomiche locali, con numerose degustazioni di vini di pregio e piatti gastronomici della tradizione.

I ristoranti, in piena sintonia con il ViWine Gold Edition, e in collaborazione con Confcommercio Vicenza, proporranno dei Golden Menù che soddisferanno i palati più raffinati, con pietanze che valorizzeranno i prodotti del territorio.

Inoltre, ventuno botteghe storiche del centro storico di Vicenza saranno location di un’esclusiva mostra diffusa dal titolo A&D – Artigianato e Design promossa da CNA Veneto Ovest, un evento ideato per mettere l’accento sull’eccellenza artigiana e manifatturiera del Made in Italy, con l’esposizione di prodotti realizzati da diversi laboratori artigiani. La mostra, gratuita ed aperta al pubblico, sarà in programma dal 17 gennaio al 2 febbraio.

L’opening event, aperto al pubblico, sarà venerdì 17 alle 17 presso l’Idea di Maria Luisa Amatori (Piazza dei Signori 56).

Anche le vetrine saranno allestite a tema Golden Factor e in esse sarà possibile apprezzare le performance artistiche organizzate in collaborazione con la curatrice d’arte vicentina, Sharon Di Carlo.

Per rimanere aggiornati su tutte le attività di VIOFF, seguiteci su www.vioff.it e sulle pagine social Facebook e Instagram. Gli hashtag di riferimento sono #VIOFF e #VIOFFGoldenFactor