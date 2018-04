VINITALY – Tra le bottiglie dei Vip anche le etichette di Renzo Rosso

“Etichette prestigiose e costose, fatte da personaggi famosi, che contribuiscono a puntare i riflettori sull’immagine e vocazione vitivinicola del nostro territorio. D’altronde, chi non ha sognato, almeno una volta, di poter creare un proprio vino, da proporre ad amici e conoscenti, se non, addirittura, da mettere nel mercato”. Con queste parole il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù evidenziano come l’82% degli italiani sogna di possedere una vigna e produrre il proprio vino, come fa un numero crescente di Vip, dagli attori ai cantanti, dai politici ai giornalisti, dagli sportivi agli stilisti, fino ai grandi imprenditori che hanno investito nel settore per stare a contatto con la natura, esprimere creatività. È quanto emerge da un sondaggio online su coldiretti.it che ha organizzato al Vinitaly la prima rassegna delle bottiglie Vip nello stand della Coldiretti nel Centro Servizi Arena – stand A, tra il padiglione 6 e 7. Due i veneti prestigiosi che non hanno mancato di consegnare le proprie migliori bottiglie: Renzo Rosso ed Alberto Malesani. Sorge a pochi chilometri da Bassano del Grappa (VI) la “Diesel Farm” dell’imprenditore Renzo Rosso, fondatore ed azionista di Diesel, azienda di abbigliamento di rilevanza mondiale. Nella tenuta nata “per pura passione del mondo rurale” – fa sapere la Coldiretti – si producono 15 mila bottiglie l’anno suddivise in tre tipologie di vino bio e di altissima qualità: il “Bianco di Rosso” (Chardonnay), il “Rosso di Rosso” (Merlot e Cabernet Sauvignon) ed il Pinot “Nero di Rosso”. Alberto Malesani, tecnico del calcio di fama internazionale, produce a Trezzolano, piccolo insediamento dell’alta Val Squaranto (VR) – aggiunge Coldiretti – un vino che “da sempre è nel cuore, è ricordo d’infanzia”. L’azienda “La Giuva” (acronimo che unisce Giulia a Valentina Malesani, sorelle che hanno deciso di intraprendere insieme al papà Alberto questa straordinaria avventura) produce vini da vitigni autoctoni della Valpolicella il “Valpo” Doc, il “Rientro” Doc, l’”Amarone” Docg e il “Recioto” Docg. A questi si aggiungono numerosi altri Vip, che in ogni luogo d’Italia hanno creato il proprio vigneto con produzioni di nicchia. “Un contributo d’immagine – concludono Cerantola e Palù – che avvalora le piccole produzioni e stimola ad appassionarsi al mondo del vino, che è ricco di cultura e tradizioni da conservare e tramandare”.