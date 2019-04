Vinitaly, Olivero Toscani: “Il vino del contadino fa schifo”

“Il vino buono viene fatto da operatori specializzati, tecnici e agronomi. Il vino del contadino fa schifo e se lo si compra bisogna essere fortunati. Magari un anno gli va bene ma non è una cosa affidabile”. Oliviero Toscani, fotografo e da diversi anni produttore vinicolo, risponde così a una domanda di Alessandra Vitali di Repubblica durante un’intervista al Vinitaly. “Io non so bene, nel dettaglio, come si faccia il vino. Per fare il vino buono ci sono i grandi tecnici”, ha aggiunto Toscani.