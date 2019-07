Vincono 100 mila euro al Superenalotto ma non incassano la cifra: ora rischiano di perderla

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Hanno entrambi vinto 100 mila euro con un tagliando del Superenalotto, nel concorso Pasqua 100×100, ma non hanno ancora incassato la cifra, probabilmente ignari della vittoria ed ora rischiano di perdere tutto.

Nel giro di poche ore emergono due casi, uno a Rimini e uno a Rovigo.

Nel primo caso la giocata è stata fatta al Bar Sport di Pietracuta, frazione di San Leo. Il giocatore puntando 3 euro ne ha vinti 100 mila. In questo caso il Corriere, fonte della notizia, riporta il numero di tagliando: 9401B6300071-4. E’ probabile che il vincitore sia un turista di passagggio.

A Rovigo è accaduto lo stesso e a riportare la notizia è il Gazzettino. Il concorso è lo stesso come pure il premio. Il giocatore ignoto si è recato alla Tabaccheria Garibaldi in Piazza Garibaldi. A rendere noto il mancato incasso è il titolare Marco Tosini. Anche in questo caso nessun indizio su chi sia il fortunato (o forse sfortunatissimo) vincitore.