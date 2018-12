VILLAVERLA – Mercedes prende fuoco davanti al Municipio

Questa mattina poco dopo le 7, i vigili del fuoco sono intervenuti in piazza delle Fornaci a Villaverla davanti al municipio per l’incendio di un’auto. L’automobilista stava percorrendo la strada in direzione Vicenza, quando si è accorto che qualcosa non andava, ha accostato ed è sceso, mentre la Mercedes 220 prendeva fuoco. I pompieri accorsi da Vicenza hanno spento il rogo, che irrimediabilmente distrutto l’auto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.