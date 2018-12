VILLAVERLA – Frontale tra auto e furgone: 2 feriti

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

alle 12:10 circa una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino è intervenuta a Villaverla all’incrocio tra le vie Firenze e Roare per un grave incidente tra un’auto ed un furgone, che stavano bloccando anche il traffico vista l’ora. Dagli elementi raccolti è emerso che il furgone Fiat Ducato condotto da B.K. 26enne di Vicenza si era immesso nell’incrocio senza vedere il sopraggiungere dalla strada con diritto di precedenza della Peugeot condotta da P.N. 49enne di Villaverla. Nonostante il tentativo di evitare l’urto, l’impatto è stato inevitabile ed i veicoli hanno riportato danni importanti. Entrambi i conducenti hanno riportato lievi lesioni e si sono recati autonomamente in ospedale per le cure del caso. Ultimate le operazioni di rilievo, al termine della necessaria pulizia del manto stradale da detriti e chiazze d’olio, il traffico è tornato alla normalità verso le ore 15:30.