VILLAGA – PostoUnico con la risposta europea al tango argentino

Il quartetto Quadro Nuevo, la risposta europea al tango argentino, riscalda le atmosfere della rassegna Postounico

Terzo appuntamento, sabato 30 giugno, con il Festival della musica e del cinema nei luoghi dell’arte. Il palcoscenico sarà Villa Piovene Porto Godi di Toara di Villaga

Comunicato stampa – Lonigo (Vicenza) 25 giugno 2018

Si definiscono la risposta europea al tango argentino Mulo Francel (saxofono, clarinetto), D.D. Lowka (basso, percussioni), Andreas Hinterseher (fisarmoniche), Evelyn Huber (arpa, dulcimer). Insieme compongono il quartetto strumentale Quadro Nuevo che, sabato 30 giugno (alle ore 21.15), sarà protagonista del terzo appuntamento della rassegna itinerante Postounico.

Tra i vigneti e gli alberi da frutto che circondano Villa Piovene Porto Godi a Toara di Villaga i quattro musicisti, accomunati dalla gioia del fare musica, proporranno tango, bal-musette, flamenco, musiche tratte da film e dal repertorio della tradizione italiana. Nei loro ritmi arabi, swing balcanici, ballate e audaci improvvisazioni, le melodie della vecchia Europa si fondono con la luce del Mediterraneo e raccontano della vita nomade e di incontri fortuiti in un’atmosfera densa di melanconia agrodolce in cui l’improvvisazione va a braccetto con lo stile, il virtuosismo con la sensualità.

Nata nel 1996, la band jazz acustica tedesca è l’esito dell’incontro avvenuto in un parcheggio vicino a Salisburgo tra quattro giovani musicisti ai quali fu commissionato di realizzare la colonna sonora di un film per l’emittente austriaca Orf. Erano il chitarrista Robert Wolf, fino a quel momento in tour con la star del flamenco Paco de Lucia; il sassofonista Mulo Francel, che frequentava jazz club e lavorava con grandi orchestre; il bassista di ritmi latini D.D.Lowka e Andreas Hinterseher, esperto della fisarmonica folk e del valzer musette parigino.

Il film non fu mai realizzato, ma nacque l’originale ensemble che dall’Alta Baviera, in oltre 3mila concerti, ha fatto il giro del mondo con tappe in città quali Sidney, Montreal, Ottawa, Kuala Lumpur, Istanbul, New York, New Orleans, Città del Messico, Pechino, Seoul, Singapore, Tunisi e Tel Aviv. Spostamenti che hanno permesso loro di incontrare varie culture, di uscire dalle sale da concerto per conoscere da vicino le tradizioni e raccontarle poi attraverso la musica.

I loro album (da Luna Rossa del 1998 a Flying Carpet del 2017) hanno ricevuto il prestigioso “German Jazz Award”; sono entrati nella top ten delle classifiche jazz e world music, conquistando anche l’ambito “European Phono Award Impala” a Parigi.

Ingresso al concerto: 10 euro. Parcheggio presso la piazza antistante la villa. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà sotto il porticato della barchessa di Villa Piovene Porto Godi. Al termine del concerto degustazione con i vini Piovene Porto Godi.

Informazioni su www.lonigopostounico.it e all’Ufficio del Teatro di Lonigo, nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13. Telefono 0444.720241, email info@lonigopostounico.it.