VILLAGA – Il “Ranpussolo” protagonista nei ristoranti

Gennaio e febbraio 2019 all’insegna del “Ranpussolo” di Villaga, ovvero il raperonzolo, che in questo territorio circondato dai Colli Berici ha unito sotto la propria “bandiera” produttori e ristoratori impegnati nella valorizzazione del prodotto autoctono. Qui, infatti, il “Ranpussolo”, uno straordinario ortaggio caratterizzato da tenere e gustose foglie ma soprattutto da una apprezzatissima radice aromatica, cresce spontaneo grazie ad un microclima ideale, ma è anche coltivato in serra, grazie al lavoro di appassionati agricoltori. E poi portato in tavola da una squadra affiatata di ristoratori che lo propongono ogni anno nei suoi classici e in apprezzate varianti, in una rassegna organizzata dal Comune e dai Ristoratori Confcommercio.

Per il 2019 sono previsti 6 appuntamenti enogastronomici in altrettanti locali della zona, oltre che speciali menu degustazione in tutti i locali aderenti, tutti accomunati dal titolo della rassegna “Ranpussolo e dintorni”.

Si inizia venerdì 18 gennaio al ristorante Ai Canonici di Barbarano Vicentino, dove in menu troviamo, solo per citare alcune specialità, la “Guancetta di vitello su crema di Ranpussoli con i suoi contorni” e un dolce particolare: le “Frittelle ai Ranpussoli con crema zabaione”. Sabato 26 gennaio la Trattoria Berica di Pozzolo di Villaga delizierà il palato dei buongustai, ad esempio, con un antipasto come la “Lonza di maiale marinata con Ranpussoli in agrodolce ed insalata invernale”, oppure con un primo come i “Trucioli di semola con pesto di Ranpunssoli e mandorle”.

Venerdì 1 febbraio il “testimone” passa alla Trattoria Sabrina di Villaga dove, tra le specialità, troviamo il “Risotto al Ranpussolo e fiori di calicanto” o, tra i dessert, il “Cheescake di patate dolci e velata di Ranpussoli”. Al Barbagianni Osteria con cucina di Toara di Villaga, in menu nella serata di venerdì 8 febbraio si potrà trovare, tra l’altro, un “Tortino di Ranpussolo con tartufo dei Berici e crema al gorgonzola dolce” e un “Petto d’anitra con Ranpussoli e polenta di Maranello”. Quindi, alla Pizzeria Cà Martina di Zovencedo, mercoledì 13 febbraio, si potranno gustare una serie di pizze a tema, tra le quali vanno citate la “Pizza crunch con burrata, prosciutto crudo di Parma DOP e pesto di Ranpussoli” e la Pizza mozzarella, tastasale, Ranpussoli e lardo di Colonnata”.

Per chi vuole assaporare però il “classico dei classici” in tema di Ranpussolo, la richiesta giusta da fare al ristorante è il “Salame ai Ferri accompagnato da Ranpussoli conditi con lardo e aceto”, un piatto che viene proposto in alcune serate, ma che si può sempre trovare nei menu a tema proposti dai ristoranti aderenti alla rassegna. E a proposito di menu a tema, piatti a base di Ranpussolo si potranno trovare, tra gennaio e febbraio, anche alla Trattoria Gemma Dei Berici di Pozzolo di Villaga, alla Trattoria Tipica Valle Verde di Pozzolo di Villaga e alla Pizzeria all’Alpino di Pozzolo di Villaga. Nei ristoranti, oltre che assaporare il pregiato ortaggio, sarà anche possibile conoscere altre produzioni della zona, come i vini dell’Azienda Vitivinicola Piovene Porto Godi, la squisita grappa della premiata distilleria Li.di.a, i formaggi del locale caseificio artigianale “Sapori di Montegnago” ed il miele dell’Apicoltura Gardin.