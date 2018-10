VILLAGA – Coltiva marijuana, 50 piante nell’abitazione: arrestatato 59enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Villaga: trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano, unitamente a personale del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, nella tarda serata del 24 ottobre 2018, durante un controllo alla circolazione stradale intimavano l’alt ad un autovettura condotta da Francesco De Marchi, 59enne residente a Villaga, il quale palesando un inspiegabile stato di agitazione veniva sottoposto ad una perquisizione che, estesa anche alla propria abitazione, consentiva di rinvenire:

– N. 1 scatoletta in metallo contenente gr. 4.00 di sostanza stupefacente del tipo marijuana;

– N. 1 sigaretta con tabacco misto a marijuana;

– N. 16 vasi contenenti cinquanta piante di marijuana dell’altezza media di metri 1.8;

– N. 2 cartoni in cui era stata riposta per l’essicazione gr. 903,00 di sostanza stupefacente del tipo di marijuana.

Per quanto rinvenuto, sottoposto a sequestro, l’uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed, al termine delle formalità’ di rito, accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa delle valutazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria.