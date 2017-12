VILLAGA – Con 250 figuranti arriva il Presepe Vivente nelle grotte preistoriche

Tutto è pronto sui Colli Berici per il ritorno del presepio vivente nelle grotte preistoriche di San Donato a Villaga, tra i più singolari d’Italia, quest’anno dedicato al tema “l’Arte del Nascere”. La rappresentazione – che mancava da 3 anni per problemi economici – si avvale della regia di Antonio Gregolin. Il presepe sarà aperto al pubblico venerdì 29 e sabato 30 dicembre, dalle 14 alle 20. E’ ospitato all’interno di una scenografia naturale mozzafiato, definita anche “la Matera dei Berici”, per la somiglianza con i celebri “Sassi”. Ad animare la Natività saranno 250 figuranti in costume; è atteso l’arrivo di migliaia di visitatori. Tra le novità di quest’anno, la ricostruzione in 2D di tre celebri quadri della Natività: l’affresco di Giotto nella Basilica Inferiore di Assisi, quella dipinta da Caravaggio nel ‘600 a Messina, e ‘Le due madri’ di Segantini, dipinto sul dell’800. “Tre storici quadri ricreati alla perfezione – spiega Gregolin – con personaggi in carne e ossa”.